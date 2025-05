Leïla Slimani interpellé sur Gaza : «On rit même quand une partie du monde est dans le noir»

La 78e édition du festival de Cannes, qui se tient du 13 au 24 mai 2025, s’est ouverte hier avec des moments forts, avec l’engagement affirmé de nombreux artistes. Lundi, ils ont été 380 à signer une tribune appelant à briser le silence du monde de la culture sur le génocide à Gaza. Lors de la conférence de presse du jury, le lendemain, la question s’est invitée à plusieurs reprises.

Répondant à l’une d’elles, la romancière et membre du jury, Leïla Slimani, a affirmé que «le rôle de ce festival est de mettre en avant des artistes, des récits, des personnages, de capturer quelque chose ce qu’est la vie humaine dans ce qu’elle a de plus horrible, mais aussi de plus beau, donc de raconter cette contradiction qui est en nous tous».

«Oui, la vie humaine est faite de monstruosités, mais elle continue. Malgré tout, on se lève, on s’habille, on éduque nos enfants, on fait des films… On rit, même quand une partie du monde est dans le noir. Je crois que c’est aussi une partie de ce que nous avons à faire : continuer à défendre la beauté, la poésie, les artistes et l’envie de vivre», a enchaîné l’autrice.

Dans le même contexte, la présidente du jury, Juliette Binoche, a indiqué ne pas pouvoir répondre à une question qui lui a été adressée, concernant l’absence de sa signature initialement prévue dans la tribune des artistes. Parmi les signataires figurent notamment Pedro Almodóvar, Ruben Östlund, Virginie Efira, David Cronenberg, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Javier Bardem, Leïla Bekhti, Costa-Gavras, Aki Kaurismäki, Julie Delpy, Adèle Exarchopoulos et Laura Poitras.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Juliette Binoche a eu un mot pour «les otages du 7 octobre» et pour la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée dans un bombardement de l’occupation israélien en avril. Protagoniste du documentaire «Put Your Soul on Your Hand and Walk» programmé au festival de Cannes, «elle aurait dû être parmi nous ce soir», a-t-elle dit.

Au-delà de l’allocution, la cérémonie a été marquée par la Palme d’or d’honneur décernée à Robert De Niro par Leonardo DiCaprio, ainsi que des pensées pour l’actrice Émilie Dequenne, décédée en mars à 43 ans d’un cancer rare, ou encore pour le cinéaste David Lynch, mort en janvier.