Saint-Gobain Maroc inaugure une nouvelle usine Weber à Agadir

Saint-Gobain Maroc a inauguré le 13 mai 2025 une nouvelle usine Weber à Agadir. Cette installation, dédiée aux solutions de mortier industriel, est située dans la zone industrielle de Drarga-Agadir et a bénéficié du soutien du gouvernement marocain. La cérémonie d'inauguration a rassemblé les autorités locales, des partenaires ainsi que des membres de la direction de Saint-Gobain.

En plus de l'ouverture de cette unité de production, l'entreprise a lancé des initiatives de formation sur site. Grâce à la Saint-Gobain Academy et à la Weber Academy, elle vise à fournir aux artisans, techniciens, entrepreneurs et applicateurs les meilleures pratiques pour l'utilisation des matériaux de construction, couvrant l'ensemble de la gamme des solutions proposées par Saint-Gobain au Maroc.

«Ce nouveau site industriel et notre centre de formation représentent un projet global avec des objectifs économiques, sociaux et humains. Nous sommes convaincus que le développement passe par l'investissement local, l'innovation produit et le soutien sur le terrain pour les professionnels», a déclaré Noureddine El Azzouzi, Directeur Général de Saint-Gobain Weber Maroc.

Saint-Gobain Weber, leader mondial des mortiers industriels depuis 1902, est une filiale du groupe Saint-Gobain. La maison mère a affiché un chiffre d'affaires de 47,9 milliards d'euros en 2023, emploie 160 000 personnes dans 76 pays et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au Maroc, Saint-Gobain compte plus de 1 000 employés et vise à utiliser 80 % d'électricité verte d'ici 2030.