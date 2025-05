Espagne : La disparition d’un trafiquant de drogue notoire met les services en alerte

La justice espagnole a ordonné un mandat d’arrêt national et international contre le baron de drogue El Tigre, qui ne s’est pas présenté devant l’Audience nationale, où il devait être entendu le 13 mai. Auprès de l’agence de presse EFE, le juge Francisco de Jorge a confirmé cette décision, le mis en cause étant considéré comme le trafiquant le plus recherché de Dubaï, où sa trace a été perdue, à l’approche d’une possible extradition.

L’absence du baron de cocaïne espagnol le plus actif à l’international en 2022 n’ayant pas été justifiée auprès du tribunal, elle a en effet mis en alerte les autorités du pays et de la région, vu les connexions du mis en cause. Le nom d’El Tigre est apparu dans l’une des enquêtes judiciaires les plus sensibles d’Espagne, impliquant l’ancien commissaire de police Manuel Vázquez, ancien chef de l’Unité des crimes économiques et fiscaux (UDEF), accusé d’avoir divulgué des informations à des organisations criminelles.

Les médias espagnols citent des sources policières, suggérant que le réseau de contacts internationaux et les capacités de mobilisation logistique permettraient à El Tigre de s’échapper facilement vers d’autres pays. Selon les enquêtes, El Tigre dirige depuis des années un réseau international de trafic de drogue, avec des rammifications en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe.