Mauritanie : Le ministre de l’Intérieur reçoit les ambassadeurs du Maroc et de l’Algérie

Le ministre mauritanien de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a tenu des réunions distinctes, mardi 13 mai, avec les ambassadeurs du Maroc et de l'Algérie. Lors de son entretien avec Hamid Chabar, l'ambassadeur du royaume à Nouakchott, les discussions ont porté sur «le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la développer pour servir les intérêts communs», selon un communiqué du ministère mauritanien.

Cette rencontre intervient huit jours après la visite au Maroc du ministre délégué à l'Intérieur chargé de la décentralisation et de la promotion du développement local, Yacoub Salem Vall. À Rabat, il a été reçu par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit. Les deux responsables ont échangé sur l'expérience marocaine en matière de régionalisation avancée et de décentralisation, tout en explorant les moyens d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine stratégique. La semaine dernière, Nouakchott a accueilli la première édition du forum économique parlementaire Maroc-Mauritanie.

Le même jour, le ministre mauritanien de l'Intérieur a également rencontré l'ambassadeur algérien à Nouakchott, Amin Abderrahmane Saïd-Abdessameud. Les discussions ont porté sur «le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la développer pour servir les intérêts communs», précise le département de l'Intérieur. Hormis quelques ajustements concernant les noms, le même communiqué a été utilisé pour résumer les rencontres avec les ambassadeurs marocain et algérien.

Par ailleurs, l'Algérie se prépare à organiser, du 22 au 28 mai, une semaine commerciale à Nouakchott. Une délégation d'investisseurs algériens est attendue en juin en Mauritanie.