Le 24e Trophée Hassan II «Tbourida» célèbre la fantasia marocaine

Le Trophée Hassan II «Tbourida», Championnat du Maroc des arts équestres traditionnels, tiendra sa 24e édition du 26 mai au 1er juin 2025 à Dar Es Salam, à Rabat. Ce rendez-vous met en compétition les Sorbas les plus distinguées du pays, concourant pour le titre de 2025. «Pour la première fois de l’histoire du Trophée, la Zone Sud sera représentée dans la catégorie Junior par la Troupe du Mkaddem Hassan El Aaida en provenance de Guelmim», annonce un communiqué des organisateurs.

A l’initiative de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), le tournoi réunit vingt-quatre sorbas dont dix-huit seniors (âgés de 17 ans et plus) et six juniors (âgés de 12 à 16 ans). La même source explique que la compétition se déroule en deux temps, avec les phases qualificatives pour la finale, du lundi 26 mai au jeudi 29 mai 2025.

Les phases finales sont par ailleurs prévues samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025. Les meilleures sorbas s’y retrouveront pour un championnat, qui désignera le gagnant de l’année. Les troupes qualifiées seront composées des 10 premières Sorbas séniors et des 5 premières juniors. Quant à la remise des prix, elle se tiendra lors de la cérémonie officielle de clôture.

Parallèlement aux compétitions, des événements spéciaux pour cette nouvelle édition sont prévus, avec des spectacles équestres internationaux. Le célèbre artiste équestre français Lorenzo qui se produira dans ce cadre, samedi 31 mai 2025 et dimanche 1er juin 2025. L’extension de ces activités intervient dans le cadre des efforts des organisateurs, pour le développement du secteur équestre national et «soutenir la valorisation des savoir-faire traditionnels liés au cheval».

A ce titre, la FRMSE souligne avoir signé un accord de partenariat pour la promotion de l’artisanat équestre marocain, en collaboration avec le secrétariat d’État chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), l’ANAET et la Maison de l’Artisan. Ce cadre s’inscrit également «dans la dynamique de la stratégie Génération Verte 2020-2030 et dans les ambitions de développement durable du secteur de l’artisanat au Maroc», ajoute la même source.

Ces initiatives revêtent une dimension importante, d’autant que la fantasia marocaine (tbourida) est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis décembre 2021. «Cette discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération, unit les différentes régions du Royaume autour d’un élan festif et met en avant la diversité équestre et artisanale de ces dernières», rappellent les organisateurs.

En chiffres, le Maroc compte plus de 300 troupes de tbourida affiliées à la FRMSE et 5900 chevaux destinés aux arts équestres traditionnels.