Festivals de l'été 2025 au Maroc : Dates, têtes d'affiche et moments forts

La saison des festivals commence au Maroc à la mi-mai, pour se poursuivre tout au long de l'été. Avec une programmation diversifiée allant de la pop et du jazz au rap et à la musique traditionnelle gnaoua, ces événements pourront satisfaire tous les goûts.

Que vous soyez un festivalier occasionnel, un passionné de musique ou un touriste planifiant vos vacances d'été autour des festivals, Yabiladi répertorie certains des temps forts de cette saison, les lieux et les têtes d'affiche.

Un début prometteur

Cette saison des festivals démarre avec plusieurs événements à la mi-mai. Le premier moment majeur est le Timeless Festival à Casablanca, entre musiques contemporaines et immersion nostalgique pour les millennials et les adolescents des années 2000.

Le Timeless Festival se tiendra les 16 et 17 mai 2025 à Anfa Park. Les organisateurs promettent «des sons emblématiques des années 1980 à aujourd'hui, dans une atmosphère électrisante».

La première journée, à partir de 18h, mettra en vedette le rappeur franco-marocain La Fouine, ainsi que la star du R&B des années 2000 Craig David. La deuxième journée, l'icône mondiale du dancehall Sean Paul et l'artiste maroco-canadien Beny Adam, connu pour son mélange de R&B, pop et sons urbains vont se produire sur scène.

Le festival proposera également des DJ sets, des zones interactives et un espace de restauration. Les billets commencent à 600 MAD pour les pass d'une journée.

Non loin de Casablanca, la troisième édition du Timelapse Festival se tiendra les 23 et 24 mai à Bouznika. Cet événement de musique électro propose une programmation exceptionnelle, avec le DJ italien Moblack, pionnier de l'Afro-house, en ouverture. Le deuxième jour mettra en vedette le duo casablancais DJs Nomads, connu pour «mélanger des beats profonds et soul avec le pouls du Maroc».

Le festival mettra également en avant des talents locaux avec les DJs Didiss et Bouta, dans une session back-to-back et un trio B3B avec les DJs Caiiro Da Capo et Enoo Napa. Les billets commencent à 600 MAD pour un pass d'une journée. Des hébergements sont disponibles à l'hôtel The View Bouznika.

Une expérience musicale et spirituelle à Fès

Si vous recherchez une expérience musicale spirituelle, vous serez servis au 28e Festival de Fès des musiques sacrées du monde, du 16 au 24 mai. Le thème de cette année, «Renaissances», célèbre le renouveau culturel, spirituel et artistique.

Le festival accueillera plus de 200 artistes de 15 pays, dont la Turquie, la France, l'Espagne, la Suisse, le Sultanat d'Oman et plusieurs nations africaines telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo.

Au programme, des spectacles comme le Mugham azerbaïdjanais et les Chants kazakhs des steppes (21 mai), la musique arménienne de l'Ensemble Naghash (23 mai), le soufisme sénégalais avec les chants mourides Khassaide (19 mai) et le maître marocain Jojoukas (18 mai). Parmi les autres temps forts, citons Tariqa Tijjanya (20 mai) et Aissaoua (21 mai). Si la plupart des concerts sont gratuits, certains sont payants. Les prix varient de 150 MAD à 500 MAD.

Vers la fin mai, Rabat accueillera la deuxième édition du Summer Sound Festival, du 29 au 31 mai. Tenu au Club Wifaq dans le quartier verdoyant des Ambassadeurs, le rendez-vous promet une programmation diversifiée, avec Eliades Ochoa (29 mai), musicien cubain légendaire et membre du Buena Vista Social Club, Franglish (30 mai), étoile montante mêlant Afropop et R&B et Ninho (31 mai), l'un des noms les plus influents du rap français contemporain. Les prix des billets varient de 400 MAD pour un pass d'un jour à 1 300 MAD pour celui de trois jours.

Pour leur part, les fans de rap auront leur propre festival au Maroc cette saison : le 212'FlowFest, qui se tiendra du 15 au 17 mai à la Salle Renaissance de Rabat. Au programme, des stars du rap marocain comme L'Morphine, Mister You, Snor, Shobee et Dada, ainsi que des talents locaux prometteurs.

Les billets sont venus à partir de 400 MAD pour un pass d'une journée et peuvent aller jusqu'à 5 000 MAD pour un pass VIP tout accès de trois jours.

Nostalgie à Casablanca

Pour les fans de musique rétro, le Nostalgia Lovers Festival revient pour sa deuxième édition à Casablanca, du 3 au 5 juillet. L'événement se déroulera au Vélodrome, faisant revivre l'énergie des années 1980 et 1990 avec des artistes et DJ légendaires.

Le premier jour sera marqué par les performances électrisantes du groupe dance-pop britannique des années 1990, Londonbeat, ainsi que de la star de la musique électronique Rozalla. Le deuxième jour, Lou Bega, connu pour son tube «Mambo No. 5» de 1999, prolongera la fête. Le troisième jour promet un final explosif, avec la diva brésilienne Salomé de Bahia et le groupe américain C+C Music Factory.

Les billets varient de 590 MAD pour un pass d'un jour à 1590 MAD pour celui de trois jours.

Festival gnaoua à Essaouira

Le mois de juin sera l'occasion d'un autre festival majeur : la 26e édition du Festival gnaoua et musiques du monde, qui se tiendra du 19 au 21 juin à Essaouira. Cette année, 33 maâlems gnaouas seront présents aux côtés d'artistes internationaux.

Le maâlem Khalid Sansi de Casablanca se produira avec l'artiste funk cubain Cimafunk, tandis que le maâlem Morad ElMarjan collaborera avec le maître du oud tunisien Dhafer Youssef. Parmi les autres temps forts, citons Asmaa Hamzaoui et Bnat Timbouktou avec la chanteuse malienne Rokia Koné, ou encore le chanteur nigérian Ckay.

Les billets pour l'accès VIP sont disponibles à 1200 MAD pour un pass de trois jours.

Mawazine revient à Rabat

Du 20 au 28 juin, Rabat accueillera la 20e édition du Festival Mawazine. Réparti sur six scènes, cinq à Rabat et une à Salé, le rendez-vous promet une programmation diversifiée, avec notamment le rappeur américain 50 Cent (21 juin), l'icône du reggae Julian Marley (28 juin), la pop star égyptienne Ruby (20 juin) et le groupe de K-pop aespa (24 juin).

Parmi les autres têtes d'affiche figurent Will Smith (25 juin), Kid Cudi (23 juin) et la star du rap marocain ElGrandeToto. Les concerts sont gratuits, avec un accès VIP payant.

De retour à Casablanca, Jazzablanca 2025 illuminera la ville du 3 au 12 juillet. Cette année, la programmation compte de grands noms comme les Black-Eyed Peas, Seal, Kool & the Gang et le trompettiste virtuose libanais Ibrahim Maalouf.

Mais ce n'est pas tout : des stars marocaines comme Oum, Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli se produiront également sur scène, mettant en valeur le riche talent local. Les deux scènes payantes du festival se situeront à Anfa Park, avec des billets allant de 600 MAD la journée à 3 000 MAD pour un pass complet.

Autres festivals notables

Juillet verra également la 54e édition du Festival national des arts populaires de Marrakech (du 3 au 7 juillet), qui célèbre le folklore et la musique marocains. Plus au sud, le Festival Timitar d'Agadir fêtera sa 20e édition du 2 au 5 juillet, mais la programmation n'a pas encore été annoncée.