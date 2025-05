Aziz Akhannouch s'entretient à Rabat avec un responsable du Parti communiste chinois

Li Shulei et Aziz Akhannouch

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, s'est entretenu, lundi au siège du parti à Rabat, avec Li Shulei, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois.

Cette réunion, à laquelle ont participé plusieurs dirigeants du RNI, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement des partenariats liant le parti avec nombre de formations politiques à l'échelle internationale, en droite ligne de ses actions dans le domaine de la diplomatie parallèle.

Lors de cette entrevue, Akhannouch a salué la qualité des relations enracinées et empreintes du respect mutuel entre le Maroc et la Chine, sous le leadership des dirigeants des deux pays, le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping.

La réunion a également porté sur les chantiers et réformes d'envergure engagés dans le Maroc, notamment la consolidation des piliers de l'État social et la promotion du développement économique, érigeant ainsi le pays au rang de destination attractive pour les investissements.