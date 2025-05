L'Orchestre des Jeunes Mazaya présente «Pierre et le Loup» en darija à Rabat et Casablanca

Imaginez «Pierre et le Loup», ce conte symphonique intemporel pour enfants, composé par le pianiste russe Sergueï Prokofiev en 1936, interprété entièrement en darija.

L'Orchestre des Jeunes Mazaya s'apprête à donner vie à ce concert exceptionnel, offrant une performance captivante de «Pierre et le Loup» en darija. Les spectateurs de Rabat et Casablanca auront l'occasion de découvrir ce spectacle le vendredi 16 mai à 19h à l'EIMD de Rabat, et le mercredi 21 mai à 20h au Théâtre Mohammed VI de Casablanca.

Interprétée entièrement par les jeunes musiciens du programme Mazaya — de l'orchestration à la narration — cette production célèbre le talent, la discipline et le pouvoir transformateur des secondes chances. Dans «Pierre et le Loup», chaque personnage est incarné par un instrument différent, offrant une métaphore poétique de l'apprentissage, de l'unité et du développement personnel.

Sous la direction de Dina Bensaïd, le concert met en lumière le succès de l'initiative Mazaya, lancée en 2012 par la Fondation Ténor pour la Culture. Ce programme offre une formation musicale et académique à des jeunes défavorisés ayant quitté l'école. De nombreux anciens élèves ont intégré l'Orchestre Philharmonique du Maroc ou sont devenus éducateurs musicaux.

Les deux événements sont gratuits. Les réservations sont disponibles sur le site www.mazaya.ma.