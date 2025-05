Véhicules électriques : Brevetage de la détection prématurée de courts-circuits par Rachid Yazami

Le physico-chimiste marocain Rachid Yazami a annoncé avoir obtenu un nouveau brevet de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), pour sa méthode innovante qui permet de détecter précocement les courts-circuits internes dans les batteries et éviter les emballements thermiques, principale cause d’incendies ou d’explosions dans les véhicules électriques. Cette invention permet d’analyser en temps réel des «données thermodynamiques et cinétiques», en plus de mesurer la température et la résistance interne de la cellule, pour identifier les signes précoces et prévenir un incident.

Cette avancée technologique contribue à la sécurité des batteries destinés aux transports, pour améliorer la fiabilité des systèmes de stockage d’énergie dans les véhicules. Annonçant l’obtention de son brevet, l’inventeur originaire de Fès a exprimé le vœu que cette innovation contribue à «sauver des vies humaines de l’un des plus sérieux risques des batteries, en particulier dans les véhicules électriques».

A son actif, le professeur Rachid Yazami compte plus de 180 brevets dans le domaine des batteries et plusieurs innovations, à commencer par la co-invention de l’anode en graphite destiné aux batteries lithium-ion, pour le stockage de l’énergie portable.