African Lion 2025 : Les aviateurs américains participent aux manœuvres à Benguerir et Kénitra

Des aviateurs américains ont été déployés au Maroc pour la 21e édition de l'exercice African Lion 2025, qui a débuté lundi à Agadir et se poursuivra jusqu'au 23 mai. En coordination avec les FAR et les nations alliées, l'exercice comprend des entraînements conjoints en ravitaillement en vol, en appui aérien rapproché et en évacuation aéromédicale.

Selon un communiqué de presse des Forces aériennes américaines en Europe, plus de 100 aviateurs provenant d'unités de New York, du New Jersey, de l'Ohio et d'Allemagne participent aux côtés de leurs homologues marocains.

Des avions KC-135 de la 121e Escadre de ravitaillement en vol de l'Ohio opéreront depuis la base aérienne de Benguerir, pour les missions de ravitaillement avec des F-16 marocains. L'entraînement à l'évacuation médicale, dirigé par les forces marocaines, se déroulera à la base aérienne de Kénitra.

African Lion est le plus grand exercice annuel du commandement des États-Unis pour l'Afrique, réunissant 50 nations et 10 000 soldats américains à travers le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Au Maroc, il a été officiellement lancé lundi lors d'une cérémonie, tenue au siège du commandement de la Zone Sud à Agadir.