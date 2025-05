Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié au narcotrafic entre l'Espagne et le Maroc

La police nationale espagnole a arrêté huit individus soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, à Malaga et dans la ville de Melilla, où des perquisitions ont également été menées. Selon les médias espagnols, l'activité principale de l'organisation criminelle consiste à acheminer du haschisch vers la péninsule par voie maritime, en provenance du Maroc.

Les enquêtes financières ont conduit au démantèlement de la branche responsable du blanchiment au sein de l'organisation, ce qui a permis la saisie de 350 000 euros en espèces, ainsi que des véhicules et des dispositifs électroniques, outre le gel de plus de 250 000 euros sur des comptes bancaires.

La branche axée sur le blanchiment d'argent était basée dans la ville de Melilla, dirigée par les épouses des deux principaux partenaires de l'organisation. Elles avaient créé une entreprise de vente de produits alimentaires et de boissons, utilisée au fil des années comme moyen pour canaliser de grandes sommes d'argent générées par la drogue. Les enquêteurs ont découvert que cette entreprise avait transféré plus d'un million et demi d'euros par le biais de ses comptes bancaires.

Les investigations ont été initiées par la brigade antidrogue de la police de Malaga, qui a suivi les mouvements du chef de l'organisation et de l'un de ses membres à Almeria en préparation d'une opération de trafic de drogue. Cinq personnes ont été arrêtées et 1 500 kg de haschisch ont été saisis, en coopération avec la Garde civile.

Du matériel lié au trafic de drogue, tel que des appareils GPS, des téléphones, une arme à feu et deux voitures, ont également été saisis. Suite aux perquisitions à Malaga et à Almeria, tous les membres de l'organisation ont été arrêtés.