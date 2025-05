Espagne : Sumar dénonce l'inclusion du Sahara occidental dans la carte du Maroc

Le parti de gauche Sumar, membre de la coalition gouvernementale en Espagne, a vivement critiqué l'Agence météorologique nationale espagnole pour avoir «diffusé sur ses réseaux sociaux une carte du Maroc incluant le Sahara occidental dans ses frontières géographiques.»

Le parti a qualifié le Sahara de «territoire non autonome encore en cours de décolonisation, et dernière colonie du continent africain». Dans une question parlementaire, il a fustigé : «L'utilisation d'une carte incorrecte du Maroc incluant le Sahara occidental ne constitue pas un incident isolé. Ces dernières années, plusieurs cas ont été recensés où des institutions et organismes tels que 'ENAIRE' ou la Corporation espagnole de radio et télévision ont utilisé de telles cartes.»

Le parti dirigé par Yolanda Díaz a exhorté ses partenaires au gouvernement à prendre des mesures concrètes pour «renforcer le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par le biais d'un référendum, conformément aux résolutions des Nations Unies».

En avril dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait réaffirmé le soutien de son gouvernement à la proposition d'autonomie comme solution au conflit au Sahara, soulignant que «le plan d'autonomie marocain est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit».