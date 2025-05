CAN U20 : «Le plus important est d'atteindre la finale» (Mohamed Ouahbi)

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a affirmé que son équipe «peut faire de grandes choses» et que «le plus important est d'atteindre la finale» de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U20), organisée en Egypte.

S'exprimant lors de la conférence de presse d'après-match Maroc-Sierra Leone pour le compte des quarts de finales, remporté par les Lionceaux de l'Atlas (1-0 après prolongations), lundi au Caire, le coach Ouahbi a souligné que son équipe continuera sur la même lancée dans cette compétition.

La qualification au dernier carré et au prochain Mondial, grâce à la victoire contre la Sierra Leone, est «amplement méritée», a-t-il souligné, se disant satisfait de la prestation de ses joueurs. Par ailleurs, Ouahbi s'est dit admiratif du jeu de l'équipe sierraléonaise, qui a été un adversaire coriace tout au long de la rencontre.

S'agissant de la demi-finale contre le pays hôte, l'Egypte, le sélectionneur national a assuré que ses poulains donneront le meilleur d'eux-mêmes contre une équipe organisée et qui dispose de bons joueurs, pour aller au bout.

Pour sa part, Ilias Boumessaoudi, élu homme du match, s'est dit «heureux» de vivre de tels moments avec l'équipe nationale U20, qualifiée pour les demies de la CAN ainsi que pour la Coupe du monde. Il a ajouté que les joueurs sont déterminés à décrocher la victoire contre l'Egypte et poursuivre leur parcours dans cette compétition continentale.

Quant au sélectionneur de la Sierra Leone, Mohamed Lamin Kamara, il a fait savoir que son objectif lors de la rencontre contre le Maroc était de terminer le temps réglementaire et les prolongations à égalité et passer à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes.

Se disant satisfait du niveau de ses joueurs malgré la défaite, il a souligné l'importance de tirer les renseignements de cette première participation de la Sierra Leone à la CAN U20 et de s'arrêter sur les points forts et les points faibles de l'équipe.

La demi-finale Maroc-Egypte aura lieu jeudi (19h00) au Caire. Quant à l'autre demie, elle opposera l'Afrique du Sud au Nigeria, le même jour (16h00) à Ismaïlia.