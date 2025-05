TMM : Des Marocains du Monde aux parcours exceptionnels honorés à Marrakech

La 7e édition des Trophées Marocains du Monde (TMM) s’est tenue samedi soir à Marrakech, saluant le parcours de Marocains établis à l’étranger, reconnus pour leur impact remarquable dans divers domaines. Organisé par la Fondation TMM, l’événement vise à valoriser les talents de la diaspora et à renforcer les liens entre les communautés marocaines du monde et leur pays d’origine.

Dix-huit finalistes étaient en lice dans six catégories. Le Trophée “Recherche scientifique” est revenu à Mimoun Azzouz, spécialiste des neurosciences à l’Université de Sheffield, pour ses travaux sur les maladies dégénératives. Le réalisateur Said Hamich Benlarbi a été récompensé dans la catégorie “Art et culture”, tandis que le kickboxeur Tarik Khbabez a été distingué pour ses exploits sportifs.

En politique, c’est Nora Achahbar, ex-Secrétaire d’Etat aux Pays-Bas, qui a été saluée pour son engagement en faveur de la justice sociale. Mohamed El Mazzouji a été primé pour son action associative, et l'entrepreneur Mostapha Lassik pour sa contribution au numérique dans les services publics.

Le jury, composé notamment de l’écrivain Fouad Laroui, de la journaliste Amale Daoud et de l’ex-boxeur Nordine Oubaali, a également rendu un hommage appuyé à Souad Talsi, militante de longue date pour les droits des femmes au Royaume-Uni.

En marge des TMM, le premier Forum économique des Marocains du monde s’est tenu sur le thème de l’investissement. Objectif : valoriser l’apport économique de la diaspora et explorer les opportunités de développement à travers leurs projets dans les régions du Maroc.