CAN U20 : Le Maroc qualifié aux demi-finales et au Mondial

La sélection marocaine des moins de 20 ans s’est qualifiée aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie (CAN U20), qui se déroule actuellement en Egypte. A l’issue d’un match marathon face à la Sierra Leone pour le compte des quarts de finale, les Lionceaux ont arraché leur victoire grâce à un but d’Ilyas Boumessaoudi, marqué aux dernières minutes de la seconde période de prolongations (115’), après un zéro partout sur le temps réglementaire.

Bien qu’encerclé de toute part par les joueurs de la Sierra Leone, Ilyas Boumessaoudi a en effet réussi à transformer son tir puissant en but, épargnant ainsi au Onze national un passage à l’étape décisive des tirs au but. Pour leur première qualification aux quarts de finale, les sierraléonais ont quant à eux montré un jeu combatif et collectif tout au long du match, déterminés à atteindre les filets marocains qui auront été précieusement gardés par le portier Yanis Benchaouch Marty. Le prodige de 19 ans a d’ailleurs mis en échec de nombreuses tentatives construites de l’équipe adverse.

Ce duel a par ailleurs été marqué par la sortie de Samba Juma Bah (90+8’), en raison d’un carton rouge qui aura diminué l’effectif de la Sierra Leone à 10 joueurs. Plus tôt, son coéquipier Saifdu Musa Bangura a écopé d’un carton jaune (90’). Du côté marocain, Saad El Haddad (53’) et Issa Habri (117’) ont été similairement pénalisés.

A la veille de cette rencontre, le sélectionneur marocain et son staff technique se sont voulus rassurants, tant sur la préparation de l’équipe que sur la condition physique des joueurs, après un retour aux entraînements pour ceux précédemment blessés.

Dans le cadre de les autres matchs de quart de finale disputés ce lundi, le Nigéria a été la première sélection à s’assurer une place en demi-finale, après une victoire aux tirs au but face au Sénégal.

Après un score de 2 partout, l’Egypte et le Ghana se sont départagés de la même manière, le pays hôte s’étant assuré une qualification. En demi-finale, celui-ci affrontera le Maroc, dans une confrontation 100% arabe.