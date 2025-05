Maroc : Deux militants du Hirak de Figuig acquittés en première instance

Le tribunal de première instance à Bouarfa a acquitté, ce lundi 12 mai, les deux figures du Hirak de Figuig, Mohamed Brahmi (dit MoVo) et Redouane Marzouki. Également militants de Fédération de la gauche démocratique (FGD), ils ont été interpellés, la semaine dernière, après une plainte déposée à leur encontre par un employé de la Société régionale multiservices de l’Oriental, chargée de la distribution de l’eau et de l’électricité.

Les deux acquittés ont été visés par des poursuites pour outrage à fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée et résistance à la réalisation de travaux ordonnés par l’autorité publique. Après acquittement, les acteurs associatifs locaux à Figuig se sont félicités de la clôture du dossier, ainsi que de l’élan de solidarité autour des deux concernés.

A l’origine, le plaignant a tenté de recueillir des données et des cartes d’identité des habitants de l’un des ksour oasiens de Figuig. Percevant cette initiative comme une étape vers la privatisation de la gestion de l’eau, des riverains s’y seraient opposés, ce qui a donné lieu à une manifestation dans la zone frontalière de Taghit.

Le lendemain, les deux militants ont été convoqués par la police judiciaire, puis placés en garde à vue. Précédemment, MoVo a purgé une peine de huit mois de prison, à la suite d’une plainte du gouverneur de Figuig, en lien avec les manifestations de février 2024.

Depuis plus d’un an et demi, la ville vit en effet au rythme de manifestations, au cours desquelles les habitants réclament l’annulation du transfert de la distribution de l’eau à la Société régionale.