Casablanca : Casamémoire célèbre l’art déco aux 14e Journées du patrimoine

La quatorzième édition des Journées du patrimoine de Casablanca, se tiendra du 12 au 18 mai 2025, pour célébrer cette année l’«art déco, entre héritage et modernité», tout en sensibilisant sur la richesse de l’héritage architectural et urbain de la ville à travers une programmation «gratuite, inclusive et ouverte à toutes et tous».

Cette édition compte plus de 50 activités culturelles gratuites, entre conférences, ateliers, tables rondes, projections, performances artistiques et expositions, en plus d’un «Souk créatif» installé aux Anciens abattoirs de Hay Mohammadi. Par ailleurs, un salon du livre rassemblera une trentaine d’éditeurs marocains, parallèlement aux traditionnelles et incontournables visites guidées dans les quartiers emblématiques de la ville. Selon les organisateurs, ces virées feront connaître l’architecture de la Médina, la Place Mohammed V et le boulevard éponyme, le quartier des Habous, Casablanca Est, Casablanca Ouest, la corniche, Mers Sultan, Derb Sultan et le Mâarif.

A destination des jeunes et des scolaires, un programme permettra de transmettre «le goût du patrimoine et de l’Histoire», à travers une approche participative proposant une immersion historique, culturelle et créative.