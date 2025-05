Un Marocain aide la police à attraper un voleur mais reçoit un ordre d'expulsion d'Italie

Un Marocain de 29 ans risque d'être expulsé d'Italie après avoir aidé la police à arrêter un voleur lors d'un cambriolage à Turin. Un ordre d'expulsion a été émis le 7 mai. Selon le Corriere della Sera, la police a identifié le jeune Marocain et découvert qu'il vivait en Italie sans permis de séjour.

Il était arrivé à Turin il y a moins d'un an via Vintimille, après avoir voyagé à travers l'Espagne et la France, mais n'avait pas demandé les documents nécessaires pour un séjour régulier en Italie. Bien qu'il ait obtenu un emploi à l'essai pour monter et démonter des stands de marché et qu'un collègue lui ait offert un logement, il n'a pas déposé de demande de permis de séjour.

Dans une interview accordée à la Repubblica, Zakaria a exprimé sa déception : «J'ai fait un beau geste, je ne pensais pas qu'ils me puniraient en m'expulsant». «Je veux rester en Italie, travailler et construire un avenir honnête à Turin. Ma femme est encore au Maroc, et j'aimerais qu'elle me rejoigne», a-t-il plaidé.