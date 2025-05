Le Burundi réaffirme son appui à la marocanité du Sahara

Le Burundi réitère son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cette position a été confirmée dans un communiqué conjoint, signé à l'issue de la première session de la Commission Mixte de coopération Maroc-Burundi, qui s'est tenue ce lundi 12 mai à Rabat. La réunion était coprésidée par le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, et son homologue marocain, Nasser Bourita.

Dans le communiqué, le chef de la diplomatie burundaise a salué l'élan international initié depuis plusieurs années par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Il a qualifié le plan d'autonomie marocain, présenté en 2007, de «seule solution crédible et réaliste» pour résoudre ce différend régional. Le ministre a également loué les efforts des Nations unies, considérées comme le cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au conflit du Sahara.

En octobre 2024, Albert Shingiro avait dirigé une délégation économique au Maroc, marquée par une réunion avec Nasser Bourita. Cette visite faisait suite à une rencontre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, avec le ministre algérien des Affaires étrangères. Pour rappel, en décembre 2024, Ahmed Attaf s'était rendu au Burundi, porteur d'un message du président algérien à son homologue burundais.

En janvier 2021, les relations entre Rabat et Gitega avaient connu une brève période de tension, mais l'entente a rapidement prévalu sur les différends.