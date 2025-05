Palais de luxe : L'architecture marocaine, nouveau coup de cœur des élites mondiales

Les millionnaires américains, britanniques et mexicains créent de plus en plus des palais marocains authentiques dans leurs pays d'origine, en faisant appel à des artisans qualifiés du Maroc afin de concevoir des oasis de tranquillité qui reflètent l'architecture traditionnelle.

La célèbre chaîne YouTube «The Luxury Home Show», spécialisée dans l'architecture et le design, a mis en avant ce savoir-faire ancestral à travers la résidence de 18,9 millions de dollars de Howard Panes à Palm Desert, en Californie (Etats-Unis). Cette propriété de 20 000 pieds carrés a nécessité six ans de travaux, fruit d'une collaboration entre des architectes américains et marocains.

«Cela a été réalisé à la main sur six ans avec des artisans marocains», explique Panes dans la visite guidée vidéo. La propriété, construite sur près d'un acre de terrain dans la prestigieuse communauté de Bighorn, présente un artisanat méticuleux dans chaque recoin.

Selon le documentaire, la maison met en valeur des éléments traditionnels, notamment des portes en bois sculptées à la main, des mosaïques complexes, des sols en marbre avec des incrustations détaillées et des techniques de plâtrage marocain spécialisées. L'ancien propriétaire aurait passé huit ans à coordonner avec des artisans marocains pour réaliser cette vision architecturale.

Des résidences luxueuses similaires, inspirées du Maroc, se trouvent désormais à Miami, Acapulco et Cancun, reflétant une tendance croissante à créer des environnements sereins, inspirés des principes de design et l'artisanat marocains.