African Lion 2025 : Les troupes marocaines et américaines en action à Agadir

Des membres des Forces armées royales (FAR) marocaine et des instructeurs de l'armée américaine ont participé, la semaine dernière à Agadir, à des exercices académiques dans le cadre de l'African Lion 2025, le plus grand exercice militaire annuel en Afrique.

Une vidéo partagée lundi par le Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS)—une plateforme du département de la Défense des États-Unis qui offre un accès public aux informations relatives à l'armée—montre des soldats des FAR et des soldats américains, le 5 mai. Une autre vidéo montre que des cours similaires, le 7 mai.

Dirigée par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'édition 2025 d'African Lion implique plus de 10 000 soldats provenant de plus de 50 nations, dont sept alliés de l'OTAN. Se déroulant à travers le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie, l'exercice vise à renforcer la préparation militaire, à améliorer la létalité et à consolider les partenariats.

Selon l'armée américaine, cet exercice cherche aussi à améliorer les capacités conjointes dans des environnements complexes et multi-domaines, permettant aux forces participantes de se déployer, de combattre et de vaincre. L'African Lion 2025 a débuté le 14 avril, pour se conclure le 23 mai.