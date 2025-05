Fès : L'AMDH appelle à une enquête après l'effondrement d'un immeuble ayant fait des morts

Quelques jours après l'effondrement d'un immeuble à Fès, ayant fait au moins 9 morts et plusieurs blessés, dont des femmes et des enfants, la section locale de l'Association marocaine des droits humains (AMDH-Fès) a réclamé à une enquête urgente pour déterminer les responsabilités et demander des comptes aux concernés.

L'immeuble effondré abritait environ 13 familles. Les autorités avaient déjà émis des avis d'évacuation depuis 2018, le bâtimen étant classé comme menaçant ruine. Cependant, l'absence d'alternatives de logement a contraint les résidents à rester sur place, selon l'association.

Dans ce sens, l'ONG a déploré ce qu'elle considère être une négligence de la part des autorités locales et des départements concernés. Selon un communiqué de l'association, l'action des décideurs aurait consisté seulement à émettre des avis d'évacuation, sans fournir de solutions qui tiennent compte des conditions sociales des habitants.

Dans le même contexte, l'ONG alerte sur un scénario tragique qui pourrait se répéter, étant donné qu'il existe plus de 400 bâtiments menaçant ruine dans le même quartier, où des étages supplémentaires sont construits sur des structures inadaptées.