Femmes en lumière : l’hommage de Bouabid El Meknassi à la diaspora marocaine

Présenté en avant-première au Festival du Livre de Paris 2025, le livre Femmes en Lumière, femmes engagées et inspirantes du photographe Bouabid El Meknassi est désormais à l’honneur à la Fondation Maison du Maroc, à travers une exposition intitulée Mémoire d’objectif. Publié par les Éditions du CIIRI Paris, cet ouvrage réunit plus de cent portraits en noir et blanc de femmes issues de la diaspora marocaine en France.

Avec un regard sensible et sans artifice, El Meknassi capte des instants de vie, révélant des parcours singuliers : artistes, élues, sportives, cheffes, journalistes, mais aussi pilote, astronaute ou entrepreneure. Ces femmes incarnent la diversité, la force tranquille et l’engagement quotidien d’une diaspora souvent invisibilisée.

Le choix du noir et blanc sublime l’intensité des émotions : sourires, silences, regards. «Je voulais montrer la beauté dans sa vérité», confie le photographe, installé en France depuis 1998. Figure discrète du paysage culturel parisien, il poursuit depuis les années 1980 un travail exigeant, fidèle à la lumière naturelle et à l’instant saisi.

À travers Femmes en Lumière, Bouabid El Meknassi rend hommage à des femmes de l’ombre, avec un regard profondément humaniste. Son œuvre est une ode à la présence, à la résilience et à l’universel porté par chaque visage.