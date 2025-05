Maroc : XPO Logistics étend ses opérations avec de nouvelles liaisons

L'entreprise américaine de transport XPO Logistics étend ses services au Maroc avec de nouvelles routes stratégiques reliant le port de Tanger à Algésiras et Motril, a annoncé la société dans un communiqué de presse lundi.

L'expansion comprendra également le renforcement de sa capacité au Maroc grâce à un investissement clé dans 60 nouvelles remorques porte-conteneurs, spécialement conçues pour faciliter le transport intermodal d'unités de 20, 40 et 50 pieds et pour réduire l'impact environnemental.

La nouvelle flotte sera équipée de systèmes de géolocalisation GPS pour assurer le suivi en temps réel des marchandises. Ces remorques permettront une augmentation de 50% de la capacité de transport, avec plus de 6 000 mouvements supplémentaires attendus par an.

«L'expansion de nos opérations au Maroc—avec plus de 30 000 expéditions d'ici 2024 et de nouveaux investissements—reflète notre engagement envers une logistique transfrontalière de plus en plus efficace, innovante et durable», a commenté Massimo Marsili, directeur général pour l'Europe du Sud et le Maroc chez XPO Logistics.

Dans le cadre de cette stratégie, XPO Logistics prévoit qu'entre 35% et 40% de ses traversées entre l'Europe et le Maroc se feront par le port de Motril d'ici 2025.