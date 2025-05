La diplomatie sud-africaine chez le Polisario

Une délégation du ministère sud-africain des Affaires étrangères est arrivée hier dans les camps de Tindouf. «Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi d'un projet de partenariat entre l'Afrique du Sud et la Fondation du Croissant-Rouge sahraoui, visant à assurer la distribution de cinq produits alimentaires de base — sucre, lentilles, huile, riz et pâtes — sur une période de trois mois», rapporte l'agence de presse du Front.

Ce déplacement survient alors que les autorités de Pretoria renforcent leur soutien aux positions du Polisario. En témoignent les récentes déclarations de soutien réitérées par le président Cyril Ramaphosa et le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, lors de réunions avec Mohamed Yeslem Beissat, le représentant du Front en Afrique du Sud. Un soutien partagé également par l’ambassadeur sud-africain en Algérie, ainsi que par des organisations politiques et syndicales de gauche, telles que le parti communiste et le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), proches de l’ANC.

Depuis le 30 juin 2024, l'Afrique du Sud est dirigée par une coalition de partis politiques. Les alliés du Polisario au sein du Congrès National Africain (ANC), le parti de Cyril Ramaphosa, conservent une influence déterminante sur les orientations de la politique étrangère du pays.