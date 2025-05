Festival gnaoua : 33 maîtres accueilleront des artistes internationaux

Le Festival gnaoua et musiques du monde revient à Essaouira, du 19 au 21 juin 2025, avec la participation de 33 maâlem aux côtés d'artistes internationaux. Plusieurs collaborations artistiques sont en effet annoncée, pour cette 26e édition qui perpétue la tradition d'échange interculturel établie depuis 1998.

Le maâlem Khalid Sansi de Casablanca se produira ainsi avec l'artiste cubain de funk Cimafunk, mêlant rythmes traditionnels et afro-latins. Le maâlem Morad ElMarjan, de Rabat, partagera quant à lui la scène avec le maître tunisien du oud Dhafer Youssef, connu pour ses collaborations avec Herbie Hancock et Marcus Miller. Cette fusion promet de combiner les dimensions mystiques du guembri et du luth.

La performeuse gnaoua Asmaa Hamzaoui et son groupe Bnat Timbouktou collaboreront avec la chanteuse malienne Rokia Koné, poursuivant la tradition du festival de mettre en avant les voix féminines africaines aux côtés des maâlems. Au-delà de ces fusions, Cimafunk, Rokia Koné et Dhafer Youssef offriront également des performances en solo sur la scène Moulay Hassan, lieu emblématique du festival.

Depuis plus de 25 ans, le festival d'Essaouira promeut une musique sans frontières, réunissant les traditions de l'Afrique subsaharienne, des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et de la Méditerranée dans une célébration de l'échange musical.