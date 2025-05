Colombes : Un institut de langues fermé, soupçonné d’abriter une école coranique

L’Institut de langues Lissen à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a été fermé ce lundi par le préfet Alexandre Brugère, qui soupçonne le local d’abriter une école coranique. En l’espèce, l’établissement est suspecté de «dérives islamistes», en plus de «défaillances constatées en matière de sécurité incendie, mettant en danger la vie des enfants accueillis», qui ont précipité la «fermeture en urgence», fait savoir la préfecture, sur les réseaux sociaux.

Selon des informations de Europe1, «au moins 16 anomalies ont été constatées lors d’un récent contrôle comme la vétusté du bâtiment, les issues de secours condamnées, des extincteurs insuffisants et du personnel non formé aux normes de sécurité». «Pour la préfecture, le constat est sans appel : les locaux de l’Institut Lissen, établissement recevant du public, ne garantissaient plus la sécurité des visiteurs, notamment des mineurs», fait savoir le média.

❌ Fermeture d’une «école coranique» à Colombes.



Le Préfet Alexandre Brugère a décidé de la fermeture en urgence de l’Institut Lissen sur la base des très graves défaillances constatées en matière de sécurité incendie, mettant en danger la vie des enfants accueillis.



Par… pic.twitter.com/vVoa5Ys3s8 — Préfet des Hauts-de-Seine ???? (@Prefet92) May 12, 2025

Par ailleurs, l’administration décrit «plusieurs affichettes» découvertes sur les lieux, «représentant des adultes et des enfants dépourvus de visage», ce qui «correspondrait à une interprétation salafiste ou wahhabite de l’islam», explique-t-on. «Les mêmes éléments ont déjà été découverts dans d’autres structures dispensant un islam radical, ce qui interroge», indique pour sa part la préfecture.

Dans ce sens, le préfet fait référence aux «orientations du ministre de l’Intérieur», pour expliquer qu’«aucune forme d’accointance avec l’islamisme ne sera tolérée». Les responsables de l’institut ont un délai de deux mois pour faire leur recours.