Le Maroc en tête du classement des grandes entreprises nord-africaines

Le Maroc s'impose en tête du classement des 20 plus grandes entreprises cotées en Afrique du Nord. Ce palmarès, qui s'inscrit dans la liste des 250 plus grandes entreprises africaines pour 2025, révèle que les six premières places sont occupées par des entreprises marocaines.

En première position, Attijariwafa Bank se distingue avec une hausse spectaculaire de sa valeur, passant de 10,8 milliards de dollars l'an dernier à 15,6 MM$. Elle est suivie par Maroc Telecom, dont la valeur est passée de 8,7 MM$ à 11,1 MM$. Viennent ensuite Managem, Banque Centrale Populaire, Marsa Maroc — un acteur clé du port de Tanger Med, le plus grand d'Afrique — et TAQA Maroc, un poids lourd du secteur énergétique.

D'autres géants marocains figurent également parmi les 20 premiers, tels que LafargeHolcim Maroc (8e), Bank of Africa (9e), Ciments du Maroc (11e), Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A. (12e), COSUMAR (13e), Douja Promotion Groupe Addoha (16e), Akdital (17e), Wafa Assurance (18e) et TotalEnergies Marketing Maroc (19e).

Les entreprises marocaines surpassent celles de l'Égypte, malgré son statut parmi les plus grandes économies de la région, avec seulement deux entreprises égyptiennes dans le top 13.

D'après African Business, en dehors du Maroc et de l'Égypte, aucun autre pays d'Afrique du Nord ne parvient à placer une entreprise dans ce classement. La Libye, l'Algérie et la Tunisie sont ainsi absentes des 20 premières places de la région.

Le classement des 250 plus grandes entreprises africaines pour 2025 est dominé par les sociétés sud-africaines, le Maroc se plaçant en 7e position, notamment grâce à Attijariwafa Bank.