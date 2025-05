Ligue 1 : Achraf Hakimi reçoit le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain

Classé deuxième en 2023-2024, l’international marocain a remporté le prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2024-2025, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 par RFI-France 24. Le latéral du Paris-Saint Germain (PSG) a été primé dans ce cadre, pour la première fois de sa carrière, lors de la remise des Trophées UNFP. Dans un entretien à France24, le footballeur a fait part de sa joie. «J’espère en gagner plus ! Et ainsi rentrer dans le groupe des grands joueurs. Je suis très fier de moi», a-t-il déclaré.

Les organisateurs encensent le prodige, qui multiplie en effet les exploits en club, dont celui-ci, «un mois après avoir été sacré champion de France, cinq jours après avoir été couronné homme du match de la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal». Journaliste au service des sports de RFI cité par France24, Antoine Grognet estime que «c’est une récompense méritée pour le défenseur, auteur d’une saison de très haute volée».

«Après avoir longtemps attendu son tour, Achraf Hakimi a dominé l’édition 2025. Depuis son arrivée [au PSG] en 2021, il a toujours été dans les nommés avec une progression constante», a ajouté le journaliste. Troisième joueur le plus ancien de l’effectif du PSG, Hakimi a percé, au point de devenir «bien plus qu’un défenseur». Au regard de Antoine Grignet, il est même «le prototype du latéral parfait».

A ce titre, le journaliste souligne «une maîtrise technique et tactique qui lui permet de jouer plus avancé dans son couloir, de venir donner des coups de main dans le cœur du jeu et même d’attaquer pour apporter le surnombre offensif».

⚽? Achraf Hakimi, l'arrière-droit du Paris Saint-Germain, est le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2025.

A la première place pour le prix Marc-Vivien Foé, Achraf Hakimi a désormais totalisé 364 points, devançant Evann Guessand (165) et le Habib Diarra (43). Le Lion de l’Atlas est par ailleurs le deuxième défenseur avoir été distingué, après Chancel Mbemba en 2023. Avant lui, les internationaux marocains Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016) ont été distingués.