Belgique : Les soldats marocains commémorés aux 85 ans de la bataille de Gembloux

Des cérémonies commémorant le 85e anniversaire de la bataille de Gembloux ont été organisées, dimanche, dans les communes de Gembloux et de Chastre, en Belgique, mettant en exergue l'héroïsme et les sacrifices des soldats marocains tombés au champ d'honneur pour la libération de l'Europe du joug nazi et fasciste, lors de la Seconde guerre mondiale.

Un hommage a été rendu à ces soldats morts pour la liberté lors de ces cérémonies, tenues sur le site de l’obélisque du IVe Corps d’Armée à Gembloux, ainsi qu'au sein de la nécropole militaire française de Chastre (40 km au sud de Bruxelles), où reposent des centaines de soldats marocains, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, notamment le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, le général de Brigade Youssef El Mehdi, chef de la direction de l'Histoire militaire des Forces armées royales, et l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, ainsi que plusieurs membres de la communauté marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, El Ktiri a souligné que la bataille de Gembloux est une épopée qui symbolise le courage et l’héroïsme dont avaient fait preuve les vaillants soldats marocains, en réponse à l’appel de feu Mohammed V de soutenir les alliés contre le fascisme et le nazisme et pour défendre le droit des peuples à l’existence et à la liberté.

De son côté, le ministre d’État belge André Flahaut a mis en exergue l’importance de se souvenir des sacrifices qui ont été consentis pour la liberté en Europe et d'honorer la mémoire des soldats tombés au champ de bataille, notamment les soldats étrangers qui sont venus de loin et se sont sacrifiés pour défendre la Belgique et l’Europe contre l’invasion nazie.

Le 14 mai 1940, les soldats du septième régiment des tirailleurs marocains arrivés sur le front après deux jours de marche, se sont aussitôt heurtés aux troupes nazies. La Division marocaine supporta l'essentiel de la poussée allemande et résista malgré de lourdes pertes.

Le haut commandement français prévoyait d'ordonner le repli pour éviter l'encerclement, mais les soldats marocains ont réussi à repousser les nazis au prix de centaines de morts, dont les dépouilles reposent aujourd'hui sur le champ de bataille à Chastre.