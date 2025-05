Afrique : La Mauritanie partage les ambitions atlantiques du Maroc

La Mauritanie partage avec le Maroc des ambitions atlantiques qui pourraient transformer leur position géographique en un atout majeur. Selon la déclaration de Nouakchott, adoptée à l'issue de la première édition du Forum parlementaire économique Maroc-Mauritanie, tenu les 9 et 10 mai dans la capitale mauritanienne, cette situation géographique pourrait faciliter la mise en place d'infrastructures portuaires et de transport maritime stratégiques. Reliées aux pays du Sahel, ces infrastructures pourraient devenir un moteur prometteur pour les échanges continentaux et internationaux.

«Les deux parties expriment leur confiance dans le potentiel qu'elles possèdent pour devenir un centre de production et de commerce, grâce à leur profondeur africaine, leur voisinage européen et leur ouverture sur l'Atlantique vers les Amériques. Elles soulignent ainsi leur assurance quant à la possibilité de transformer la région atlantique en un espace de prospérité partagée.» Déclaration de Nouakchott

En septembre 2023, le Maroc et la Mauritanie ont participé au lancement à Washington du Partenariat pour l’Atlantique. Ce projet, dirigé par les États-Unis, rassemble 43 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques.

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a déclaré le 22 janvier 2024 à Rabat, après une réunion avec son homologue mauritanien, que les discussions ont porté sur une initiative lancée le 6 novembre 2023 par le roi Mohammed VI. Cette initiative vise à garantir l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique. «La Mauritanie a sa place, son rôle, et elle est un acteur essentiel dans cette initiative, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI», a affirmé le chef de la diplomatie.