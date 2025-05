Polisario : Depuis Tindouf, des appels au départ de Brahim Ghali

L'autorité de Brahim Ghali à la tête du Polisario est plus que jamais remise en question. Alors que le Front célèbre ce samedi 10 mai le 52e anniversaire de sa création, un groupe de Sahraouis a choisi cette date symbolique pour lancer une pétition réclamant notamment le départ de Ghali.

Les signataires, pour l'instant composés de cadres intermédiaires et de critiques de la ligne politique actuelle, demandent la «tenue d'un congrès extraordinaire d'ici septembre 2025 (...) afin de présenter de nouvelles politiques capables de sauver la cause de notre peuple et sa lutte».

Ils insistent sur le fait que cette échéance «doit être précédée par l'adoption de lois appropriées». Les initiateurs souhaitent que ce projet de conclave «réunisse tous les Sahraouis qui croient en l'idéologie du Front populaire et en les aspirations du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance».

Des similitudes avec l'appel de Bachir Sayed

Le texte appelle à «une rupture radicale avec les pratiques et les politiques qui nous ont conduits dans l'impasse, en établissant de nouvelles bases révolutionnaires garantissant l'exercice de la démocratie et la bonne gouvernance nationale». Le document met en avant les principes de «dialogue, tolérance et réconciliation sans mépris ni exclusion, pour créer les conditions d'un consensus général».

La pétition insiste également sur «l'élection d'une direction compétente et harmonieuse, capable de répondre aux aspirations de notre peuple en matière d'égalité, de dignité, de justice et de liberté».

Les signataires soulignent la nécessité de «l'élaboration d'une stratégie sérieuse et claire permettant aux générations sahraouies successives d'assumer pleinement la responsabilité de la gestion et de la poursuite du projet de libération nationale».

Le document s'aligne complètement sur l'appel lancé en juillet 2024 par Bachir Mustapha Sayed pour «la tenue d'une conférence extraordinaire afin de sauver le Polisario de la disparition». Il avait notamment critiqué les années de Brahim Ghali à la tête du Front (depuis juillet 2016), en particulier le bilan de la «reprise de la guerre» contre le Maroc le 13 novembre 2020.

La publication de cette pétition intervient après la rencontre, le 30 avril à Alger, entre le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et Brahim Ghali. Elle coïncide également avec le retour dans les camps de Tindouf d'Abdekader Taleb Omar, après la fin de sa mission en tant que représentant du Polisario à Alger. Ce poste ouvre souvent la voie pour prendre les commandes du Front, comme le montre l'exemple de Brahim Ghali, qui avait passé huit ans à Alger. Avant de quitter la capitale algérienne, Taleb Omar a été promu membre du bureau permanent du secrétariat général du Polisario et «ministre de l'Éducation».

Le Front devrait organiser son congrès ordinaire en janvier 2026.