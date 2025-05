France-Maroc : l’AFD mise 150M€ sur le développement des provinces du Sud

Le groupe Agence française de développement (AFD) prévoit d’investir environ 150 millions d’euros dans les provinces du Sud du Maroc, a annoncé son Directeur Général, Rémy Rioux, ce samedi à Laâyoune. Cette initiative marque une nouvelle étape pour l’AFD, qui entend désormais contribuer au développement de cette région à fort potentiel.

Lors de sa visite de travail, M. Rioux a rencontré plusieurs responsables locaux, dont le wali de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, ainsi que les présidents des conseils régional et communal. Il a salué les investissements réalisés et la qualité des infrastructures locales, soulignant leur rôle dans la création d’emplois et la réponse aux attentes de la jeunesse.

Le DG de l’AFD a exprimé son admiration pour la dynamique en cours à Laâyoune-Sakia El Hamra, notamment l’implantation d’entreprises privées et le développement de zones industrielles. Il a affirmé que les futurs financements de l’AFD encourageront les acteurs économiques locaux en leur offrant des solutions concrètes.

Par ailleurs, il a rappelé le partenariat renforcé entre l’AFD et le Groupe OCP, notamment dans la recherche appliquée et la décarbonation de la chaîne de valeur agricole. À Rabat, un financement important a été signé dans ce domaine.

La délégation française a assisté à des présentations sur les programmes de développement régional et communal, inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015. Elle a également visité plusieurs projets socio-éducatifs et économiques, dont le port de Laâyoune et l’Institut Africain de Recherche en Agriculture Durable (ASARI), affilié à l’UM6P.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’Exception Renforcé entre le Maroc et la France, et illustre leur volonté commune de promouvoir un développement inclusif et durable dans l’ensemble du Royaume.