France-Maroc : L’AFD étend son action aux provinces sahariennes

Le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, a annoncé ce vendredi à Rabat de nouvelles étapes dans la coopération franco-marocaine, à l’issue d’un point de presse tenu après sa rencontre avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration conjointe signée en octobre 2024 entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron, lors de la visite d’État de ce dernier au Maroc. «Vous vous souvenez qu’à cette occasion, le président Emmanuel Macron a exprimé la nouvelle position de la France sur les provinces du Sud», a rappelé Rémy Rioux. Il a précisé que sa mission actuelle visait à «opérationnaliser rapidement» cette orientation stratégique.

Rémy Rioux a souligné que l’AFD avait désormais étendu son mandat aux provinces du Sud. Ce samedi, il était à Laâyoune, et dimanche et lundi il se rendra à Dakhla. Ces visites marquent une étape importante dans la concrétisation des engagements pris entre les deux pays.

Se félicitant du rôle clé des provinces du Sud, qu’il a qualifiées de «trait d’union stratégique avec l’Afrique subsaharienne, le long de la façade atlantique», le directeur de l’AFD a estimé qu’il s’agissait là d’un «cadre d’action très important» pour le groupe.

Rémy Rioux a également mis en avant la force du partenariat stratégique unissant le Maroc et la France. «Le Maroc est le premier partenaire du groupe AFD, avec plus de 3 milliards d’euros — soit plus de 30 milliards de dirhams — investis dans 70 projets en cours», a-t-il précisé. Il a ajouté qu’environ 80 collaborateurs de l’AFD sont actuellement mobilisés sur le terrain dans le Royaume, soulignant l’ampleur de cette coopération.