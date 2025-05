Mauritanie : Ould El Ghazouani reçoit le président de la Chambre basse du Maroc

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu ce vendredi 9 mai à Nouakchott le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami. À l'issue de cet entretien, le responsable marocain a déclaré que la réunion avait permis d'aborder plusieurs questions d'importance, informe l'Agence Mauritanienne d'Information (AMI).

La rencontre s'est tenue en présence de Mohamed Ould Bemba Meguett, président de l'Assemblée nationale mauritanienne, de Nani Ould Chrougha, ministre en charge du cabinet du président de la République, ainsi que de Hamid Chebar, ambassadeur du Maroc à Nouakchott.

Cette audience accordée à Rachid Talbi Alami se déroule en marge de la première réunion du Forum parlementaire économique Maroc-Mauritanie, organisée à Nouakchott les 9 et 10 mai. Cet événement, initialement annoncé en 2022 mais plusieurs fois reporté, profite du renouveau des relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie, suite à la rencontre du 20 décembre 2024 à Casablanca entre le roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.