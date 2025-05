Inauguration du pavillon Maroc à la Biennale d’architecture de Venise 2025

Le pavillon marocain à la 19e édition de l’Exposition internationale d’architecture – la Biennale di Venezia a été inauguré vendredi à Venise, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

La participation du Maroc à cette manifestation, qui se tient de mai à novembre 2025, est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, précise le communiqué.

Cette participation représente une étape importante dans la promotion de la richesse et de l’innovation de la scène artistique et architecturale marocaine à l’échelle internationale, à travers laquelle le Maroc présentera un projet novateur baptisé «Materiae Palimpsest».

Conçu par les talentueux architectes Khalil Morad El Ghilali et El Mehdi Belyasmine, ce projet explore le thème de “l’architecture de terre” en combinant les techniques artisanales marocaines ancestrales avec les technologies numériques contemporaines.

«Materiae Palimpsest» vise ainsi à redéfinir la perception de l’intelligence collective dans l’acte de construire et à mettre en lumière le potentiel de l’architecture marocaine face aux défis environnementaux et sociaux actuels.

Le pavillon marocain offrira une expérience immersive dans l’art de la construction en terre, en mettant l’accent sur sa durabilité, sa flexibilité et sa beauté intrinsèque. À travers une approche multiscalaire, l’exposition explorera la transmission des connaissances et les principes de l’économie circulaire, conclut le communiqué.