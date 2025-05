Prix Mandela : Après le Polisario, un parti séparatiste rifain contre la candidature de Mme Bouayach

Un parti séparatiste rifain s'est joint à la campagne lancée par le Polisario contre la candidature de la Marocaine Amina Bouayach au Prix Nelson Mandela des droits humains 2025, décerné par les Nations unies.

Dans un communiqué émis depuis Paris, le «parti nationaliste rifain» exprime sa ferme opposition à la candidature de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) pour cette distinction prestigieuse. Selon le parti, «cette candidature constitue une grave insulte à la mémoire et à l'héritage de Nelson Mandela, symbole mondial de la lutte contre l'injustice, la torture et l'oppression, alors que le Royaume du Maroc continue, en toute impunité, de commettre de graves violations des droits humains, notamment dans la région du Rif et dans les territoires sahraouis occupés».

Après avoir dressé un long réquisitoire contre la présidente du CNDH, le parti séparatiste rifain a exhorté le Comité du Prix Nelson Mandela à «rejeter cette nomination» et à «préserver l'intégrité morale de cette prestigieuse récompense».

Pour rappel, le «parti nationaliste rifain» avait déjà soutenu, en janvier, les accusations formulées par le Polisario contre le Maroc concernant l’incendie du siège de l’ONG danoise Global Aktion.

Un collectif d’associations en Amérique du Sud a également rejoint la campagne du Polisario contre la candidature de Mme Bouayach au Prix Nelson Mandela des droits de l’Homme 2025.