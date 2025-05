Après le Forum économique Maroc-Mauritanie, des investisseurs algériens attendus à Nouakchott

Le jour même de l'ouverture du premier Forum parlementaire économique Maroc-Mauritanie, ce jeudi 9 mai à Nouakchott, l'Algérie a programmé une rencontre stratégique. Son nouvel ambassadeur s'est entretenu avec Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien.

Les discussions ont porté sur «les préparatifs en cours pour l'Exposition annuelle des produits algériens à Nouakchott, prévue du 22 au 28 mai, ainsi que sur la visite d'une délégation d'hommes d'affaires algériens en Mauritanie, attendue fin juin», rapporte l'agence officielle d'information (AMI).

La rencontre a également permis d'examiner «les secteurs économiques prioritaires et les opportunités offertes aux investisseurs algériens, ainsi que les incitations et privilèges prévus par le nouveau code des investissements», ajoute la même source.

Alger observe avec une attention particulière le rapprochement entre Rabat et Nouakchott, notamment sur le plan économique. En effet, le Maroc et la Mauritanie s'apprêtent à réviser l'accord commercial bilatéral signé en 1986. Cette révision a été discutée en marge de la semaine commerciale marocaine par un comité technique mixte, dirigé par la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Mint Ahmednah, et le secrétaire d'État marocain chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira.