Le sommet DeepTech de l'UM6P relie l'innovation africaine aux marchés mondiaux

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a organisé son deuxième sommet DeepTech (DTS) les 8 et 9 mai 2025 à Benguerir. Placé sous le thème «Redéfinir le progrès : Comment l'intelligence artificielle transforme l'innovation DeepTech», l'événement a rassemblé plus de 5 500 participants issus de 53 pays, dont 3 000 étudiants.

Le sommet a proposé 66 sessions thématiques couvrant 11 grands domaines technologiques, avec l'intelligence artificielle en fil rouge. Le Prix DTS a récompensé des startups innovantes dans trois catégories : Cure Bionics a triomphé dans les Sciences de la Vie, Sand to Green dans l'Économie Verte, et Nyungu Afrika a été désignée comme la Startup Africaine la Plus Prometteuse. Chaque lauréat a reçu 50 000 dollars ainsi qu'un accès privilégié à l'écosystème d'innovation de l'UM6P.

L'événement a mis en lumière 29 startups africaines DeepTech à travers des formats immersifs tels que Pitch in the Dark et Reverse Pitch. Plusieurs accords de partenariat ont été signés, notamment avec H&S, Attijariwafa Bank et Africorp Consortium.

«Le DTS 2025 illustre le rôle de l'UM6P en tant que catalyseur reliant recherche, industrie et investissement», a déclaré Yassine Laghzioui, Directeur de l'Entrepreneuriat et du Capital Risque à l'UM6P. L'événement a réuni divers acteurs pour aborder les défis technologiques avec des solutions adaptées aux marchés africains, tout en promouvant la collaboration internationale.