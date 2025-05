La BERD soutient le groupe Dislog du Maroc avec un investissement de 25 millions de dollars

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) injecte 25 millions de dollars dans le groupe marocain Dislog, afin de renforcer sa structure de capital et d'appuyer sa stratégie de fusions et acquisitions.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital plus vaste, impliquant SPE Capital, IFC, Sanam Holding, Sanlam et H&S Invest Holding. L'objectif est de refinancer les récentes acquisitions et de réduire l'endettement du groupe avant son introduction en bourse (IPO) prévue, précise un communiqué de presse de la BERD publié vendredi.

Créé en 2005, Dislog est un acteur majeur dans les secteurs de l'hygiène, de l'alimentation et de la santé. Le groupe gère plus de 200 marques, emploie 3 400 personnes et a récemment diversifié ses activités dans le secteur pharmaceutique et le moulage de bouteilles avec CMB Plastique.

La transaction a reçu l'aval de toutes les autorités compétentes, y compris du Conseil de la concurrence du Maroc.