Nouakchott : Ouverture du premier Forum parlementaire économique Maroc – Mauritanie

Les travaux de la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain ont débuté vendredi à Nouakchott, sous la présidence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et du président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meguett.

En plus de parlementaires mauritaniens et marocains, l’ouverture des travaux a été marquée par la participation du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, du secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, du ministre mauritanien de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Memma Beibatta, du ministre mauritanien délégué chargé du Budget, Codioro Moussa N'Guenore, du ministre de la Culture et de la communication, porte-parole du gouvernement mauritanien, El Houssein Ould Meddou, et du ministre mauritanien de la Pêche et des infrastructures maritimes, El Fadhil Ould Sidaty.

Le forum réunit également des responsables des secteurs productifs des deux pays, des acteurs du secteur privé, des experts et des représentants de la société civile. Les institutions législatives des deux pays avaient convenu, en juillet 2022, de créer le Forum parlementaire économique maroco-mauritanien en tant que nouveau cadre institutionnel de coopération.

Ce forum vise à établir une plateforme de dialogue et de collaboration entre parlementaires, gouvernements et acteurs économiques du Maroc et de la Mauritanie, dans le but de soutenir le développement durable, renforcer l’intégration régionale, et consolider les relations parlementaires pour garantir un accompagnement législatif efficace des projets bilatéraux.

Les participants discuteront de questions prioritaires pour renforcer la coopération bilatérale, notamment la sécurité alimentaire et la coopération agricole, la pêche maritime et la gestion durable des ressources marines, la formation professionnelle et l’adaptation des compétences aux besoins du marché de l’emploi, l’amélioration des races animales, la santé animale et la commercialisation dans le cadre du développement des infrastructures de production.

Ce forum, dont les sessions se tiendront alternativement à Nouakchott et à Rabat, s’inscrit dans le cadre des relations entre le Maroc et la Mauritanie, basées sur des liens politiques, économiques et culturels.