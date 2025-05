Maroc : COSUMAR vise à doubler sa production sucrière d'ici 2026

COSUMAR rapporte une croissance substantielle des superficies plantées pour la saison agricole 2024/2025, avec une production nationale prévisionnelle de 330 000 tonnes de sucre blanc. L'entreprise a lancé les préparatifs pour la prochaine saison, avec l'objectif d'augmenter la production à 600 000 tonnes d'ici 2026.

Malgré la sécheresse en début d'année, l'industrie sucrière a connu 40 000 hectares plantés à travers cinq régions. Les pluies de mars et avril ont amélioré les rendements et la teneur des cultures. Cette croissance découle aussi de l'adoption généralisée de technologies agricoles avancées : drones, capteurs intelligents, irrigation de précision et fertilisation ciblée.

Globalement, ces innovations ont permis de réduire la consommation d'eau jusqu'à 55% et l'utilisation d'engrais de 30%, tout en améliorant la performance économique et environnementale. Pour 2025/2026, COSUMAR prévoit ainsi de planter 68 500 hectares, dont 60 000 de betterave à sucre, soit une augmentation de 50% par rapport à la campagne actuelle.

Cette expansion permettra de satisfaire les besoins du marché intérieur, tout en ouvrant la voie aux exportations, soutenant ainsi l'objectif du groupe d'exporter 1 million de tonnes par an à partir de 2026.