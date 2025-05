Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue entre le Maroc et l'Espagne

La Garde civile espagnole a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogue. Ce réseau opérait dans les provinces d'Almería et de Grenade, en Andalousie, et collaborait avec des fournisseurs marocains, ayant la capacité de transporter du haschisch et de la cocaïne à grande échelle.

Cette opération a été menée conjointement par l'unité de police judiciaire de Catalogne et celle d'Almería, aboutissant à l'arrestation de cinq individus.

Selon la Garde civile, jeudi, l'opération, initiée en février 2024, a bénéficié du soutien du Centre régional d'analyse et d'intelligence contre le trafic de drogue en Andalousie.

Le réseau disposait d'une logistique bien huilée pour la contrebande de drogues, utilisant des camions modifiés, des entrepôts industriels, des points de chargement et des itinéraires planifiés à l'avance pour échapper aux contrôles policiers.

En collaboration avec des réseaux marocains, le groupe réussissait à transporter de grandes quantités de haschisch et de cocaïne, utilisant des méthodes sophistiquées de dissimulation, telles que des compartiments secrets dans les réservoirs de carburant des camions.

La phase sur le terrain de l'opération a été menée le 11 mars dans diverses zones de la province d'Almería, au cours de laquelle dix perquisitions ont été effectuées, y compris dans une serre. Cela a conduit à la saisie de 262,72 kilogrammes de haschisch, ainsi que 11 585 euros en espèces, un pistolet à blanc, des munitions, des appareils électroniques et divers documents.