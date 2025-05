Forum de la mer : La protection des océans et la biodiversité marine en débat à El Jadida

La huitième édition du Forum de la mer, ouverte jeudi soir à El Jadida, met en lumière les enjeux cruciaux liés à la protection des océans et à la biodiversité marine, avec pour ambition de repenser le lien à la mer dans une perspective de développement durable.

Organisé jusqu'au 11 mai, sous le thème «La mer, avenir de la terre», ce Forum se veut un espace d’échange, de réflexion et d’action, rassemblant des experts, chercheurs, artistes ainsi que des représentants d’institutions, ONG et entreprises autour des grands défis environnementaux et maritimes.

Placée sous le signe de la coopération internationale, cette édition met à l’honneur la France en tant que pays invité, marquant ainsi la volonté de renforcer les synergies afin de promouvoir une gestion durable des océans et du littoral.

La cérémonie d’ouverture du Forum a été marquée par la présence notamment de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, de la Consule générale de France à Casablanca, Pascale Trimbach et du gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui.

Intervenant lors de la séance d’ouverture, le fondateur du Forum, Mehdi Alaoui Mdaghri, a souligné l’importance de faire de la mer un sujet central dans les politiques publiques, dans l’objectif de promouvoir un avenir durable.

Pour sa part, la Consule générale a relevé l’importance des espaces maritimes en tant que ressources pour l’économie et la sécurité alimentaire, saluant l’engagement du Maroc dans la protection des océans et la coopération «exemplaire» entre Paris et Rabat en la matière.

Dans un message vidéo diffusé en ouverture, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a, de son côté, mis l’accent sur les enjeux liés à la promotion de la coopération à travers l’océan atlantique en tant qu’espace stratégique d'une synergie «atlantique inclusive, souveraine et orientée vers le développement partagé».

Pour sa part, le gouverneur a rappelé que cette manifestation mettait en lumière les atouts maritimes de la province, dotée d’un littoral de 145 km, de 16 plages riches en biodiversité, et du port industriel de Jorf Lasfar, moteur essentiel du développement économique régional.

Le Forum de la Mer 2025 s’articule autour de six grandes thématiques à savoir : «Nourrir et soigner, préserver, commercer, dialoguer, plaider, exploiter et innover». Le programme comprend des conférences, ateliers thématiques et artistiques, expositions, projections de films ainsi que des animations, des activités sportives et de découverte de l’environnement marin.