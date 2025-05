Le Pakistan réévalue sa position sur le Sahara, selon l’ambassadeur

L'ambassadeur du Pakistan a récemment révélé, lors d'une interview accordée à un média marocain, que la position de son pays sur la question du Sahara est actuellement «en cours de révision». Sans entrer dans les détails, il a déclaré : «Nous reconnaissons le développement et la prospérité réalisés par le Maroc au Sahara, et toute solution qui sera acceptée par toutes les parties, sous l'égide des Nations unies, sera également acceptable pour nous.»

Pour mémoire, l'ancien ambassadeur du Pakistan à Rabat, Asghar Khan, avait affirmé en septembre 2019 que son gouvernement «soutient l'intégrité territoriale du Maroc». Il avait alors décrit le plan d'autonomie proposé par le royaume en 2007 comme «réaliste» et «une feuille de route pour le règlement» de cette question, en accord avec les résolutions pertinentes des Nations unies. Le Pakistan siègera en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Par ailleurs, les Forces armées royales (FAR) et l'armée pakistanaise ont mis en place un programme de coopération bilatérale. Cela s'est notamment traduit par des entraînements conjoints menés mi-avril entre les unités des forces spéciales des FAR et leurs homologues pakistanais à Cherat. En octobre 2023, les FAR ont également participé à un exercice militaire international au Pakistan.

En parallèle, l'Inde, rival historique du Pakistan, renforce sa présence au Maroc, notamment dans le domaine militaire.