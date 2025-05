Immobilier : Chaabi Lil Iskane au plus près des Marocains d’Amérique du Nord

Fidèle à son engagement envers les Marocains Résidant à l’Étranger, Chaabi Lil Iskane renforce sa présence à l’international à travers une stratégie événementielle dynamique pour le premier semestre 2025. Dans le cadre de son «Morocco Real Estate Roadshow», le promoteur a marqué une avancée significative en avril avec une tournée nord-américaine à fort impact, incluant New York, Boston et Montréal. Cette série de rencontres a généré un vif engouement, tant par l’affluence que par la qualité des échanges avec la diaspora.

À New York, l’événement a été salué par la visite du Consul Général du Maroc et de son équipe, soulignant l’importance de ces actions de proximité entre les Marocains du Monde et l’offre immobilière nationale.

Chaabi Lil Iskane y a présenté une large gamme de projets immobiliers — du logement social au haut standing, en passant par l’immobilier professionnel — avec un accompagnement personnalisé de ses équipes et la présence de deux grandes banques marocaines, venues proposer des conditions de financement avantageuses.

D’autres escales européennes sont prévues d’ici fin juin, poursuivant cet élan de proximité et de valorisation de l’offre immobilière marocaine auprès des MRE.