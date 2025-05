Marhaba 2025 : Hausse significative prévue du nombre de voyageurs et de véhicules

L'opération «Marhaba 2025» devrait enregistrer une hausse significative du nombre de voyageurs et de véhicules, avec une augmentation prévue de 4 % des passagers et de 5 % des véhicules par rapport à 2024, année qui avait vu le passage de plus de 3,4 millions de voyageurs et 847 000 véhicules.

Cette prévision a été annoncée lors d'une réunion du Comité mixte maroco-espagnol, tenue mercredi à Cadix, en Espagne. Cette rencontre visait à finaliser le plan d'accueil et d'organisation de cette opération d'envergure, qui se déroulera du 15 juin au 15 septembre 2025.

Pour faire face à cette hausse attendue, 12 012 traversées maritimes ont été planifiées entre les deux rives de la Méditerranée, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Les moyens logistiques et humains seront renforcés pour garantir une traversée fluide et sécurisée.

Cette collaboration bilatérale vise à assurer une mobilité fluide, à réduire la congestion dans les ports et à offrir un soutien complet à la communauté maghrébine qui, chaque été, traverse de l'Europe vers le Maroc pour les vacances.

Plus de 20 institutions espagnoles, tant au niveau national que régional, participent à cette opération, avec la mobilisation d'environ 29 000 personnes, incluant des forces de sécurité, des équipes de santé, la Croix-Rouge, ainsi que des traducteurs et des assistants sociaux.

Suzana Crisostomo, responsable au ministère espagnol de l'Intérieur, a souligné que cette opération de traversée «représente un modèle réussi de coopération régionale», ajoutant que «la clé du succès réside dans la coordination constante et la planification préalable entre le Maroc et l'Espagne».

Du côté marocain, la délégation était conduite par Khalid Zerouali, Directeur de la Migration et du Contrôle des Frontières, accompagné de hauts responsables de l'Ambassade du Maroc à Madrid, de la Gendarmerie Royale et de plusieurs ministères concernés.