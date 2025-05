GNV investit dans quatre nouveaux ferries au GNL pour renforcer sa flotte en Méditerranée

GNV vient de passer commande pour quatre nouveaux navires ropax alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), auprès du chantier naval Guangzhou Shipyard International en Chine. Ces unités, parmi les plus grandes et les plus durables de la Méditerranée, pourront accueillir jusqu’à 2 500 passagers grâce à 500 cabines, et offriront 3 500 mètres linéaires de garage pour les véhicules.

Avec cette commande, GNV porte à huit le nombre de nouveaux navires attendus d’ici 2030, marquant une accélération dans son plan de renouvellement de flotte. Pierfrancesco Vago, président exécutif de la compagnie, souligne que cet investissement stratégique vise à accompagner une croissance ambitieuse, en plaçant la durabilité et la sécurité au cœur de son modèle.

Les premières livraisons interviendront à partir de 2028, à raison d’un navire tous les six mois. Chaque unité mesurera 237 mètres de long pour 33 mètres de large, avec un tonnage brut de 71 300 tonnes. Alimentés au GNL, ces ferries intégreront les dernières technologies pour réduire de plus de 50 % les émissions de CO2 par unité transportée, comparé à la génération précédente.

Conçus pour offrir un confort optimal, ces navires proposeront de vastes cabines panoramiques, des espaces familiaux, des services digitaux, ainsi que des zones réservées aux enfants et aux animaux. L’objectif affiché est de redéfinir les standards du transport maritime en Méditerranée.

Matteo Catani, PDG de GNV, affirme que cette stratégie d’expansion et d’innovation vise à consolider le rôle de la compagnie comme infrastructure maritime essentielle, au service des passagers comme des territoires qu’elle relie.