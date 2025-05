Le Royaume-Uni réaffirme son engagement envers le Maroc

Lors de la 8e édition des Morocco Capital Markets Days, organisée dans le quartier financier de Londres, le Royaume-Uni a réitéré son attachement à renforcer son partenariat avec le Maroc. Par la voix de Ben Coleman, Envoyé commercial du Premier ministre Keir Starmer, le gouvernement britannique a qualifié le Maroc de «partenaire de confiance» et souligné l’importance stratégique de cette relation bilatérale.

«Le gouvernement est pleinement engagé à approfondir les relations entre nos deux pays», a déclaré M. Coleman, saluant une coopération économique en pleine expansion. Il a rappelé que les deux royaumes sont liés par plus de 800 ans d’histoire, avec un premier accord commercial signé en 1721, et a insisté sur la nécessité de bâtir sur cet héritage pour saisir les opportunités d’avenir.

Devant un public composé de diplomates, responsables et professionnels de la finance, l’Envoyé commercial a salué les complémentarités économiques entre les deux pays et les perspectives offertes par des événements comme Morocco Capital Markets Days. Ce forum réunit plus de 34 entreprises marocaines cotées et permet quelque 160 réunions B2B avec des investisseurs internationaux, dans le but de consolider les échanges entre les marchés financiers des deux pays.

M. Coleman a par ailleurs mis en avant les avancées du Maroc, notamment en matière d’infrastructures, citant l’extension de la LGV en vue de la Coupe du Monde 2030. Il a exprimé la volonté du Royaume-Uni de participer à cette dynamique de développement, tout en soulignant le rôle clé du Maroc comme passerelle vers l’Afrique de l’Ouest.

Organisée avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Londres, cette 8e édition s’inscrit dans le cadre des Morocco Business Weeks, destinées à valoriser le potentiel économique du Royaume et à renforcer la coopération bilatérale.