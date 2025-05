«Cousu», la série documentaire de mode de TV5 en immersion au Maroc

Chaque jeudi à 21h sur la plateforme TV5unis, la comédienne québécoise Karine Vanasse présente la nouvelle série documentaire de mode «Cousu», proposant un voyage à travers le monde, au plus près des créateurs locaux dans chaque pays et région. Après un premier épisode qui a mis le cap sur la Belgique, le 1er mai dernier, le second de cette saison inaugurale a fait un focus sur le Maroc.

Karine Vanasse commence ses rencontres à Casablanca, dans le quartier des Habous, explorant les ateliers d’artisans et l’univers des créateurs, pour en savoir plus sur la mode et l’habillement ancré dans les pratiques culturelles du pays. Au-delà de l’habit en lui-même, le documentaire met en avant l’histoire derrière ces créations, afin de mieux comprendre leur symbolique en tant que patrimoine, devenu une forte source d’inspiration pour une relève de designers.

Parmi eux, Siham El Habti ouvre son atelier de caftans et de haute couture traditionnelle, la maison Barchmane de Najah Lahlou met en avant ses créations dans le même registre, pour hommes et femmes, tandis que la confection de sacs en cuir est mise en exergue à travers un atelier dédié. Dans la métropole marocaine, le documentaire passe aussi par la Casa Moda Academy, à la rencontre du créateur et directeur des études Abdelhanine Raouh.

A Marrakech, l’émission fait la part belle à la mode hybride de la créatrice algérienne résidente dans la cité ocre, Norya Ayron, qui puise les inspirations de ses gandouras dans la mode traditionnelle et l’artisanat local. Non-loin du chef-lieu de la région, la commune rurale de Ouirgane est par ailleurs le point de rencontre de Karine Vanasse avec l’association Tamounte, qui propose un local et un accompagnement aux femmes tisserandes de tapis «boucherouite», à partir des chutes de tissus offerts par des créateurs de la ville.

Le documentaire visite aussi la demeure de Marisa Berenson, égérie d’Yves Saint Laurent et résidente de longue date à Marrakech, où elle a développé sa propre ligne de bijoux, entre savoir-faire traditionnel et cultures du monde, à base de pierres amenées de nombreux voyages.

Dans les autres épisodes, le documentaire propose diverses destinations aux histoires multiples et tout aussi particulières. Elles sont racontées par leurs créateurs attachés aux usages locaux et ancestraux, au Sénégal, en Argentine, ou encore au Danemark.